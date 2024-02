Modelo italiana acusa de infieles a varios jugadores de la Premier League

El fútbol internacional, especialmente el inglés, se sacudió luego de estallar el escándalo que involucró al defensor del Manchester City, Kyle Walker. A finales de 2023 se destapó que Walker, quien está comprometido con Annie Kilner, con quien tiene tres hijos y espera el cuarto, también sostuvo una relación con Lauryn Goodman, quien tiene dos hijos con el jugador y fue la encargada de revelar la verdad. Lea también. Crisis en Manchester City: Kyle Walker habla por primera vez sobre su infidelidad "Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: 'Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana'. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos", dijo la 'influencer' Lauryn Goodman al diario 'The Sun'.

Y agregó: "Definitivamente simpatizo con Walker porque el 98 por ciento de los futbolistas hacen esto, tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos". El futbolista, en su momento, se refirió al tema, al sostener que fue un error lo que hizo. Lea también. Sin piedad: Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, criticó con dureza el uso de las tarjetas azules en el fútbol "Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie... Intenté preguntarle, pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", dijo el futbolista para el diario The Sun. En su carrera deportiva, Kyle Walker acumula 16 títulos con el Manchester City, entre ellos la Liga de Inglaterra, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.