Video | James Rodríguez explotó con el arbitraje y enloqueció con una 'chilena' de Giovanni Moreno en la Kings League

Pero no todo fue tragedia para James Rodríguez, debido a que su equipo ganó y su amigo Giovanni Moreno fue la figura del duelo y dejó una maniobra que trascendió en las redes sociales.

James no podía creer la acción y sus gestos de asombro, acompañados de la imitación de la acrobacia de Moreno, llamaron la atención.

Durante el fin de semana, James Rodríguez jugó 30 minutos en la victoria 3-2 del Sao Paulo ante Ituano, donde no logró una gran actuación y, de hecho, recibió críticas del medio ‘Globo Esporte’, que aseguró: “entró en el segundo tiempo, encontró un campo pesado y no mucho espacio para jugar, pero no logró destacar”.

Además, el medio brasileño calificó al colombiano con cinco puntos.

El próximo partido del Sao Paulo será por la ida de los cuartos de final del Campeonato Paulista, el próximo domingo 17 de marzo contra Novorizontino.