La violencia en el fútbol es algo que no solamente se presenta en Colombia y Sudamérica.

Hace poco, el fútbol colombiano fue noticia mundial, por la agresión que sufrió el jugador Daniel Cataño, de Millonarios, quien luego de ser golpeado por un hincha del Deportes Tolima, en Ibagué, le 'pagó con la misma moneda' al aficionado.

El volante de Millonarios recibió tres fechas de sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, mientras que el Deportes Tolima tuvo una pena de tres jornadas.

Ahora, en Europa, se presentó un nuevo episodio de violencia entre jugadores y aficionados, que se registró en la Liga Europa, el segundo evento futbolístico de clubes más importante del Viejo Continente.

Marko Dmitrović, arquero del Sevilla, fue agredido por un hincha del PSV finalizando el partido, a lo que el cancerbero serbio reaccionó inmovilizando y controlando al hincha.

Luego, llegaron los encargados de la seguridad del estadio.

Al parecer, la molestia del hincha se generó porque el arquero del Sevilla le bajó el ritmo a un partido donde los españoles conseguían el paso a los octavos de final de la Liga Europa.

El aficionado empujó a Dmitrović por la espalda y luego trató de agredirlo cuando estaban frente a frente, pero el arquero consiguió someterlo.

“Nunca vi nada igual. Me voy a callar para no decir lo que de verdad quería hacer. Me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberle reducido. Menos mal que me paré, sino podrían haber pasado otras cosas. Quiso pegarme, es lamentable que esto pase en un campo de fútbol. La Uefa debería intervenir, esto tiene que parar”, dijo el portero del Sevilla luego de terminar el partido ante el PSV.