Como un boxeador fajador, que tenía mucha movilidad en el ring y el sueño grande de ser campeón mundial y regalarle la casa a su mamá, describió Indira Portilla a su pupilo Luis Andrés Quiñones Guzmán, quien ahora boxeará en el reino de Dios, al que constantemente se encomendaba.

Notoriamente afectada por el fallecimiento de seguramente su alumno más aventajado, Indira recordó al púgil barranqueño, de quien su hermano, Leonardo Quiñones, sostuvo en redes sociales: “te nos adelantaste, mi hermano del alma. Ahora estás en el regazo de tu padre celestial”.

Luis llegó a la ‘Ciudad Bonita’ de su natal Barrancabermeja con la mentalidad de allanar el camino al profesionalismo. Al principio no lo tomaban tan en serio, porque “no tenía los medios”, pero pronto demostró que aunque como muchos boxeadores del país que vienen de un hogar de escasos recursos, le sobraban ganas y voluntad para salir adelante.

“Mi niño Luisito llegó a la Liga de Santander, y ya lo conocían, pero casi no le prestaban atención porque no tenía los medios; lo recibimos en la casa y fue un hijo más (lágrimas). Luego de recuperar el aliento, Indira siguió: “Yo le vi mucha destreza, era muy rápido, lo único que necesitaba era estructura y formación, en eso me enfoqué en trabajarlo y lo formamos para que representara a Santander”.

Justamente, en Bucaramanga, Luis, también conocido como ‘El Guerrero’, sufrió por la falta de apoyo para el deporte, más allá de que las adversidades no amenazaban con ‘lanzarlo a la lona’, todo lo contrario, lo motivaban a luchar con más fuerza.