Tras varios años ausentes del certamen, volvió el fútbol femenino al Torneo de la Cancha Marte, permitiendo ver buenos partidos y jugadoras con muy grandes cualidades para el fútbol y que sobre la grama sintética del ‘Templo Sagrado’ del balompié santandereano, hicieron las delicias del público que asisitió durante el fin de semana escenario para ver el mejor espectáculo del mundo.

Así como en la rama masculina, hay nombres de jugadoras que sobresalen por su trayectoctoria y virtudes con el esférico, como Manuela González la primera goleadora de la Liga Profesional femenina de nuestro país, así como Wendy Cárdenas, Silvia Quintero y Belkis Niño, entre otras.

Sin embargo, en la mañana de ayer, en el partido entre Unidades Tecnológicas de Santander, UTS y Reina Sofía de GRecia - Móviles García, un menuda figura llamó la atención, no sólo por su particular belleza, sino por su talento, habilidad y olfato goleador.

Identificada con el número 23 del once uteísta, Adriana Ojeda Guevara fue una de las baluartes del triunfo del equipo orientado por el experimentado Expencer Alexander Uribe, no sólo porque anotó uno de los tres tantos con los que su conjunto se quedó con los tres puntos, sino porque con su talento, puso a jugar a sus compañeras.

Su socia, especialmente en la complementaria fue Angélica Pérez, la hermana de John Pérez, futbolista profesional del registro del Atlético Bucaramanga.

Sobre el partido que las Unidades ganó 3-0 al Reina Sofía - Móviles García, Adriana Ojeda indicó: “empezamos bien, hicimos un gran partido y ganamos que es lo importante, ahora esperamos que el resto del torneo nos salga todo bien.

Jugadora con experiencia

Adriana, a sus 22 años, ya cuenta con un amplio recorrido en el fútbol, deporte en el que se inició a los cinco años, al ver a sus hermanos corretear detrás de un balón en una cancha de fútbol.

“No me imagino en otro deporte. Siempre me ha gustado el fútbol, comencé por ver a mis hermanos jugar y desde entonces no hago otra cosa”, anotó la joven volante.

A los nueve años ingresó a la escuela de fútbol del Real Santander, equipo con el que ha jugado toda la vida y con el que debutó en la Liga Profesional Femenina de Colombia en 2017.

Su talento y ductilidad con el esférico, le han permitido a Adriana ser convocada a selección Colombia, a los 15 años integró el combinado nacional sub 17.

Su trayectoria le ha permitido ser campeona de los Juegos Nacionales Universitarios, Ascun, con las UTS, como en la edición de este año en la que además fue la máxima artillera del equipo y del torneo.

“Fue algo muy bonito, porque se hizo un buen torneo ganamos de manera invicta y a mí en lo personal también me fue muy bien, porque terminé como la máxima goleadora. Ahora estamos en el Torneo de La Marte y esperamos hacer un buen campeonato”, añadió la joven futbolista.

A sus 22 años, Adriana Ojeda terminó este año sus estudios de Tecnología Deportivas en las UTS y espera graduarse en marzo de 2020, combinación complicada que le xigió retrasar un año su carrera académica por cumplir con su otro sueño: el fútbol.

“No ha sido fácil combinar estudio y deporte, porque debí terminar mi carrera hace un año, pero por cuestión del fútbol profesional tuve que postergarlo, pero con disciplina, sacrificios y mucha dedicación he logrado sobresalir en ambas cosas”, recalcó la deportista.

Sobre su futuro, la número 23 de las Unidades Tecnológicas, anotó: “me visualizó jugando fuera del país y volviendo a vestir la camiseta de la selección Colombia, y también estudiando fuera del país”.

El resto de la fecha

La primera fecha del torneo de fútbol femenino de la cancha Marte 2019 - 2020, inició con la goleada que Botín de Oro, 5-0, le propínó a Atlético Floridablanca-Made Energy-Oriental FC, gracias a los goles anotados por Manuela Gonzáles, Herdy Mosquera, Silvia Quintero, Belkis Niño y Mayerli Preciado.

El tercer compromiso protagonizado por los equipos del Municipio de Girón y Leones de Florida - Construcciones Zabdi, terminó con victoria del primero por 2 - 0 con tantos de Maira Acevedo.

Y en el último compromiso de la fecha inaugural del campeonato femenino United Soccer - Provinas SAS-Gigiomanía derrotó 5 - 2 a Atlético Santander - Droguería Económica - Compraventa La Fortuna.

Sénior máster

El campeonato sénior máster del Torneo de la Cancha Marte abrió ‘el telón’ con dos partidos, que tres goles.

En el primero ST Sport - El Guitarrón - Campo Elías superó 1-0 a su similar de la AlcaldÍa de Girón. El gol fue obra de Emerson Galvis.

Mientras que en el segundo compromiso Piedecuesta-Mario José Carvajal - Rinohe Solutions doblegó a Piedecuesta FC por 2-0, con anotaciones de Carlos Giraldo y Oscar Bueno.

Fútbol sala

Y el fútbol sala del Torneo de la Cancha Marte tuuvo tres partidos en rama femenina y dos en rama masculina, todos disputados en el coliseo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

Las damas dejaron un saldo de 17 goles, 10 de los cuales se anotaron en el duelo entre Combo del Ternero y Atlético Floridablanca - Oriental FC, y que ganó el primero por 10 - 0, con Zaide Álvarez como gran figura, al anotar seis tantos. Completaron la goleada Cindy Santos (2), Leidy Durán y Wendy Cárdenas.

United Soccer - Kross - Móviles García también ganó, 2-1 a Droguería Económica - Compraventa La Fortuna. Para el ganador marcaron Leidy Carvajal y Slendy Padilla, y el descuento fue un autogol de Ingrid Sánchez.

Y el duelo entre Atlético Santander - Genius y la Universidad Industrial de Santander, UIS, terminó igualado a dos tantos por bando. Lida Santos y Nicolle Cárdenas marcaron para Atlético, mientras que Laura Durán y Margareth Castillo lo hicieron para la UIS.

En varones Combo del Ternero venció 8-4 a AD Jurídicos FS. Albeiro Rueda (3), Jesús Gualdrón (2), Luis Bautista (2) y Cristian Martínez, hicieron los goles del triunfo. El descuento fue obra de Jhon Pico (2), Miguel Arciniegas y Eudis Montero.

Y en el otro juego, las UTS derrotó 4-1 a la selección Santander, gracias a los goles anotador por Brayan Melón, Giordy Melgarejo, Andrés Domínguez y Juan Rojas. El tanto de la honrilla lo hizo Maycol Rueda.