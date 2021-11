Así lo aseguró María Fonseca Pico, directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes, Asotenderos, quien además indicó que los negocios de este tipo que siguen en pie están trabajando con una disminución cercana al 50% de ventas.

“Vivimos dos fenómenos. Como no hubo una regulación en el tema de los arriendos, ese costo siguió siendo el mismo pese a que las ventas no fueron iguales. No fueron capaces de recuperarse. El otro fenómeno es el tema de los créditos a los clientes. Muchos sufrieron porque no hay mecanismo para obligar al cliente a pagar”, explicó Fonseca.

Otra de las razones que habrían motivado al cierre de estas tiendas tiene que ver con el alza generalizada en los productos, que vino de la mano con el cierre temporal de algunas plantas, líneas de producción y de transporte.

“Entonces solo las grandes superficies podían costear el alza. Los clientes las prefieren cuando hay promociones, pero cuando no tienen, recurren a las tiendas. Además, en el gremio murieron 50 tenderos por el virus. Sentimos que el sector está soportando golpe tras golpe”, indicó la líder gremial.

Ante la situación, Asotenderos solicitó ampliar el horario en tiendas y fuentes de soda para aprovechar la reactivación económica nocturna, petición que está siendo estudiada por la administración municipal.

“Estamos pidiendo que amplíen el horario de funcionamiento hasta las 12:00 de la noche y a las fuente de soda a la 1:00 de la mañana como una forma de reactivación económica. Quedaron que hasta el otro año realizarán programas con los tenderos pero todo es incierto”, dijo Fonseca.

Con la pandemia, indicó la líder, las ventas se han reducido casi que en un 50% porque el consumo de los hogares cayó considerablemente y, aunque según el Dane este indicador ha crecido en los últimos meses, no se refleja en la actualidad de los tenderos.

“En Bucaramanga nos alegramos con las estadísticas de desempleo, pero generalmente hablan de la recursividad del santandereano, mas no de un empleo estable. Estamos trabajando con la mitad de las ventas, pero la totalidad de los costos. No hubo ayudas ni a los tenderos, ni a las cafeterías, ni a las fuentes de soda”, indicó.