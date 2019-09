Tras el anunció del Consejo de Estado de dar vía libre a la realización de proyectos pilotos integrales de investigación, PPII, de Yacimientos No Convencionales, más conocidos como fracking, inicia la cuenta regresiva para surtir las etapas recomendadas por la Comisión de Expertos.

También puede leer: “Al importar gas se doblaría el costo del servicio para los hogares”: MinMinas

Vale precisar que las medidas cautelares sobre la explotación comercial con fracking se mantienen.

Vanguardia habló con Leonardo Donado Garzón, vocero de la comisión de expertos, quien explicó que son tres etapas: antes, durante y después de los pilotos que tendrán una duración entre tres y cinco años para conocer los resultados y así decidir si es viable hacer fracking o no.

La primera es de preparación en la que se deben adelantar actividades relacionadas con temas sociales, técnicos e institucionales. La segunda, que se adelanta en simultánea a la ejecución de uno o varios pilotos se revisan, gestionan y complementan aspectos técnicos, sociales e institucionales. En la tercera, se evalúan los resultados para decidir si se hará explotación comercial con fracking o no. “En la primera etapa se debe elaborar un diagnóstico preliminar y un plan de trabajo entre las comunidades, el Gobierno, autoridades locales, academia, expertos, gremios, entre otros actores que genere soporte robusto para la toma de decisiones en varibables como social, salud, agua, aire, sismicidad, manejo de información y socialización, entre otras”, explicó el experto.

Articulación de actores

Al iniciar con la ejecución de los pilotos, se debe hacer monitoreo permanente de cada una de las etapas, para lo que se requiere el capital humano especializado y la tecnología de punta para el análisis de las potencialidades, riesgos y cómo minimizarlos.

Le puede interesar: Tutela dejó sin efectos delimitación del páramo del Almorzadero en Santander

“Se debe tener en cuenta que todo el proceso implica una gran inversión de recursos para lo que el Gobierno debe realizar un diseño presupuestal para articular dineros públicos y privados. Entre la formulación, la fase previa, la ejecución y análisis de resultados se requieren por lo menos tres años”, comentó Donado Garzón.

Según el vocero, el Ministerio de Minas y Energía adelanta la planeación de la primera etapa, y Ecopetrol ya tiene firmados convenios en su área de trabajo con entidades de anális específicos.

También le puede interesar: Bucaramanga, la tercera ciudad con más desocupados venezolanos

“Es muy importante lograr la licencia social a través del diálogo y la transparencia en la información que permita entender cada uno de los procesos, escuchar cuáles son los temores, si existen riesgos y cómo se podrían minimizar, así se genera confianza entre las partes”, anotó el vocero de la Comisión.

Otras reacciones

Francisco José Lloreda Mera, presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, celebra la decisión del Alto Tribunal y afirma que no existe la menor duda que el país debe desarrollar YNC utilizando fracking.

“Los proyectos piloto nos ayudarán a validar el potencial de hidrocarburos, así como información del subsuelo tanto técnica como ambiental. Tal como están contemplados los pilotos tendrán una duración aproximada de dos años, pero cada uno tendrá su propia dinámica de análisis”, dijo el Presidente de ACP.

Lea también: Aseguradora Mapfre cubrirá daños por contingencia en Hidroituango

Lloreda Mera señaló que el Gobierno tiene contemplados otros proyectos para aumentar las reservas.

“Lo responsable de parte nuestra es indicarle al país que se están adelantando otros proyectos pero no han sido suficientes por lo que es preciso darnos el permiso de desarrollar los no convencionales”, explicó el vocero quien precisó que “se debe tener presente que las reservas de gas se acaban y no se puede llegar a la importación”.

Al respecto, Farid Giovanni Jones Zarate, director ejecutivo Febecol, señaló que realizar los pilotos es una gran puerta que se abre para analizar la viabilidad de la técnica.

Le puede interesar: ¿Busca empleo? Hay 350 vacantes para agentes de servicio al cliente Bilingües en Bucaramanga

“Es importante revisar de manera detallada las especificaciones técnicas y sociales de la zona, los acuíferos, monitoreo del aire y así hacer un fracking de manera responsable de la mano de un grupo de expertos en las diferentes variables”, precisó.