Aunque las reservas de gas están proyectadas para 9,8 años, es preciso tener en cuenta que las fuentes están segmentadas por lo que entre 2023 y 2025 tendríamos que empezar a importar gas lo que doblaría el costo del servicio para los hogares.

Así lo afirmó, María Fernanda Suárez, ministra de minas y energía, tras la decisión del Consejo de Estado de mantener las medidas cautelares a la explotación comercial de hidrocarburos con la técnica del fracking en Colombia, mientras la Corte Suprema de Justicia “decide si prohibir o no dicha forma de exploración y explotación de recursos naturales ó renovables”, dice el documento del Consejo de Estado.

“El Gobierno está trabajando en el plan de abastecimiento de gas y como Ministra es asegurarle a los 40 millones de colombianos que todos los días tendrán gas pero posiblemente tendrá que ser importado porque desde el momento que se tome la decisión hasta que el gas pueda llegar a las casas puede pasar entre cinco o seis años”, explicó la Ministra de Minas.

La recomendación de los expertos fue que antes de la fase comercial se deben realizar pilotos de investigación y el Gobierno seguirá las recomendaciones de los expertos.

“Las implicaciones de no tener hidrocarburos son dos: seguridad energética por lo que tendrá que ser importada desde Venezuela o del fracking de Estados Unidos”, dijo la vocera, quien añadió que de no aprobarse la técnica de explotación no convencional, los recursos que ingresas por petróleo se tendrán que utilizar los dólares del café, flores, aguacates, entre otros productos para comprar el gas y el presupuesto general de la nación tendría un 15% menos de ingreso que afectaría los programas sociales como Familias en Acción.

Por su parte, los gremios del sector de hidrocarburos entre ellos, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), solicitó que el debate se realice “en un marco de respeto y con información técnica verificada”, teniendo en cuenta lo que el gremio consideró como “una avalancha de información, mucha de ésta sin fundamento técnico, basada en supuestos, descalificadora e insultante”.

A su vez, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), rechazó las opiniones de los influenciadores a través de las redes sociales que, “pretenden dejar en mala posición a la industria y la técnica del fracking deslegitimando el saber de los profesionales y de la ciencia” y solicitan acoger las conclusiones del estudio de la Comisión de Expertos con las que se establecen líneas bases para la técnica, el ambiente, lo social y la realidad económica.