La reactivación del sector de hidrocarburos en el país se viene dando de buena manera. Según manifestó Luis Miguel Morelli Navia, presidente de la Agencia Nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, después de cinco años sin firmar algún contrato de exploración y producción, el 2019 finalizará con 31, de los cuales por lo menos cuatro son en Santander. Además, los compromisos de inversión exploratoria llegarán a más de US$ 2.713 millones en el país.

De acuerdo con Morelli, esta reactivación inició con la llegada del actual presidente Iván Duque. En aquel momento se encontró un rezago de casi 5 años, tiempo en el que el Gobierno no pudo ofrecer bloques de exploración y producción.

Ante esa situación, la ANH empezó diferentes labores. Una de ella fue la actualización del mapa de tierras, el cual llevaba cerca de dos años sin actualizarse. Esta acción se realizó con el fin de añadir nuevas áreas disponibles que permitieran ofrecer contratos de exploración y producción, y por ende, mayores recursos a la nación.

Asignación de áreas

De igual forma, Morelli comentó que con base en ese nuevo mapa se ofreció un nuevo proceso permanente de asignación de áreas, que tiene por característica que las empresas pueden solicitar la incorporación de las áreas, pero también la Agencia ofrece algunas para la inversión.

Para el primer semestre de 2019 se ofrecieron 20 áreas, de las cuáles se adjudicaron 11 bloques, mientras que en el segundo ciclo del año se recibieron 27 solicitudes de incorporación de áreas y se ofrecieron 23 nuevas. En total fueron 70 áreas las que se ofrecieron durante el presente año.

“Después de 5 años de no celebrarse un sólo contrato, de no haber recibido un sólo dólar de inversión en exploración y producción, vamos a tener en total 31 contratos con inversiones superiores a los US$ 2.713 millones. Esto es lo es realmente la reactivación de la industria”, señaló el Presidente de la ANH.

Varios proyectos de estos ya se empezaron a ejecutar. Uno de ellos es un contrato costa afuera de Ecopetrol, el cual ya tiene una inversión de más de US$ 20 millones en sísmica 3D.

De igual forma, para el próximo año esperan que se entregue la licencia ambiental del pozo exploratorio Cumbia 1, el cual será el más profundo en haberse perforado en la costa caribe colombiana.

Según cifras entregadas por el Banco de la República, en la región nororiental del país la extracción de petróleo durante el tercer trimestre de 2019 disminuyó en comparación al mismo periodo de 2018.

Para Morelli Navia, estas asignaciones ayudarán a mejorar la productividad en la región, sin embargo, para que los resultados de productividad se empiecen a notar, depende de diferentes factores como el éxito exploratorio y trámites de licencias ambientales. No obstante, se espera que para el primer semestre del 2020 se tengan perforaciones exitosas.