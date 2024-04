En directo: Siga el debate de la reforma pensional en el Senado

El debate de la reforma pensional se retoma en plenaria del Senado de la República, en la tarde de este martes, 16 de abril. Siga el minuto a minuto de la discusión.

El Gobierno Nacional espera que su reforma pensional salga adelante en plenaria del Senado. | Foto Colprensa

En manos de la plenaria del Senado de la República se encuentra la discusión de la reforma pensional. Tras el hundimiento de la ponencia alternativa, el Legislativo discute el articulado del gobierno Nacional.

Una de las claves para esta jornada es saber cómo se moverán las votaciones y discusiones de los diferentes artículos del proyecto que busca cambiar el sistema pensional del país.

Con una reunión celebrada ayer, 15 de abril, el gobierno Petro aseguró el respaldo de varios senadores del partido Liberal con algunas modificaciones al proyecto original.

Entre los principales cambios se encuentra la variación en el umbral para la cotización en Colpensiones. El proyecto del Gobierno fijaba en tres salarios mínimos mensuales la cotización al fondo común, sin embargo, luego de la negociación con los liberales ese indicador quedará en 2.3 salarios mínimos mensuales.

Además, Colpensiones ya no quedaría a cargo de la administración de los recursos de ese fondo.

Entre tanto, colectividades como el Centro Democrático han mostrado su oposición al actual proyecto por lo que se espera conocer qué estrategia emplearán para evitar que el proyecto del Gobierno pase y siga su trámite en el Legislativo.

Punto que debería tenerse en cuenta

Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones, investigador postdoctoral de la Université Catholique de Louvain y socio fundador de Hartmann Asociados, considera que el punto más importante de la reforma pensional es el futuro de las personas que quedarán en los pilares solidarios y semicontributivo, pues la alta informalidad en el país hace que la mayoría de colombianos que no alcanzan a cotizar queden en ese espacio.

En ese sentido, la mayor preocupación, según planteó el experto, es que esas personas no reciban montos “irrisorios”, que no alcancen para su supervivencia.

“El punto principal es qué va a pasar con la gente que va a caer en el semicontributivo y en el solidario. ¿Cómo hacer para que los montos que van a recibir ellos no sean montos irrisorios?”, aseguró Hartmann.

El primer grupo -solidario- cobijaría a las personas en pobreza extrema que no pudieron cotizar a pensión y que recibirían un subsidio cercano a los $225.000. En este grupo se encontrarían cerca de 2.5 millones de personas.

Además, en el segundo grupo -semicontributivo- se encontrarían aquellas personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas, pero que por diferentes motivos no lograron llegar a las semanas cotizadas para su pensión.

Según la explicación de Hartmann, este último grupo recibiría una renta vitalicia equivalente a lo que cotizaron más el IPC+3 %.

“Esos dos subsidios que se van a crear ahí son muy importantes para cubrir a las personas que no se alcanzan a pensionar, pero es necesario que sean más altos, que no sean irrisorios, por una razón muy simple: más o menos la mitad de la población trabajadora colombiana es informal y van a caer en alguno de los dos pilares. Por tanto, si el subsidio no es lo suficientemente robusto, va a haber una crisis de legitimidad del sistema en los próximos 30 años”, sintetizó Hartmann.