Los 'ninis' de Colombia: 2 de cada 10 jóvenes que están entre 15 y 28 años no estudian ni trabajan

Uno de los círculos viciosos que se ve en el mercado laboral colombiano es el famoso “no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan”. De hecho, esa es una de las causas que dan los expertos a que el número de ninis en Colombia, jóvenes que no estudian ni trabajan, se mantenga por encima de 20%.

En el país, dos de cada 10 jóvenes entre 15 y 28 años (22,1%) eran ninis en el trimestre de móvil septiembre a noviembre del año pasado, según el último informe del Dane.

Lo anterior significa que de las 11,25 millones de personas con esa edad, 2,48 millones no estudian ni trabajan. De ese total, la mayor prevalencia es de las mujeres, con 1,66 millones, mientras que los hombres suman 821.000.

Para los expertos consultados, los altos costos de contratación resienten el empleo juvenil. “Sería muy positivo reducir los costos de la contratación formal, es una de las barreras para avanzar en este problema de los ninis, que ni trabajan ni estudian”, indicó David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores.

Así mismo, el experto señaló que una de las alternativas para atacar esta problemática es “tender esos puentes entre el sector privado, sector público también, y las escuelas de formación, universidades y escuelas técnicas, por ejemplo. Sería muy bueno acompañar lo que está buscando el mercado, lo que está demandando, con la oferta laboral y, en ese sentido, avanzar también hacia esa dirección”.

Otro de los indicadores que reveló el Dane fue el desempleo juvenil, que quedó en 16% en el trimestre móvil de septiembre a noviembre de 2023, lo que significó una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2022.

“Para esta población joven tenemos una tasa de desocupación bastante alta, que es de 16%, que es mucho más alta que la que teníamos para el total nacional, que era de 9%”, explicó Leonardo Trujillo Oyola, subdirector del Dane.

La rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados en este segmento poblacional fue comercio y reparación de vehículos (18,5%), seguida de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,4%), según el Dane.

Mientras tanto, el sector de las industrias manufactureras fue el que más aportó positivamente a la variación de la ocupación, con 0,7 puntos porcentuales.

Más de la mitad de los trabajadores en Colombia está en la informalidad, lo que quiere decir que unas 12,83 millones de personas no están afiliadas a seguridad social. En específico, en el trimestre móvil de septiembre a noviembre de 2023, la proporción de ocupados informales fue de 55,5%, con una reducción de 2,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2022.