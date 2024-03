¿Me pueden pedir los datos personales para la facturación electrónica?

Además, la factura electrónica se debe expedir inmediatamente y no en un día o una semana, como se ha tratado de insinuar en algunos negocios.

Y en el video el funcionario dejó claro que el establecimiento comercial no puede pedirle ni la copia de la cédula al 150 %, ni el teléfono, ni la dirección y mucho menos el día del cumpleaños. Tampoco le pueden pedir que llene un formulario, que se inscriba o que complete una encuesta de satisfacción.

La facturación electrónica sigue siendo un tema de conversación luego del video en la cuenta de TikTok del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, en el que explica y tacha en un tablero todos los documentos que no deben pedirle al momento de recurrir a este mecanismo para facilitar los procesos de tributación de los contribuyentes.

Los únicos documentos que pueden pedirme para la facturación electrónica

Estas facturas son documentos que respaldan las transacciones de venta de bienes y/o servicios de un negocio y se gestionan mediante sistemas informáticos que cumplen con las condiciones estipuladas por el Decreto 2242 de 2015 de la DIAN en términos de expedición, recepción, aceptación o rechazo, y conservación de dichas facturas.

En el video se evidencia de forma clara qué datos no deben ser solicitados a los contribuyentes para la emisión de una factura electrónica. En la grabación, el funcionario tachó varios documentos en un tablero, explicando por qué no son necesarios para la emisión de dichos documentos. Él mismo formuló las preguntas y respuestas, comenzando con: “¿Qué es lo único que me pueden pedir para expedirle la factura electrónica a mi empresa?”.