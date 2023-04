Recomendaciones de seguridad financiera para Semana Santa, según Asobancaria

Con el inicio de Semana Santa, Asobancaria resalta a los usuarios financieros la importancia de estar atentos y evitar caer en las diferentes modalidades delictivas, tanto físicas como digitales, para que puedan disfrutar de estas vacaciones, sin ser víctimas de los delincuentes.

Estas son algunas de las recomendaciones por parte de Asobancaria a la hora de usas sus tarjetas de crédito.

Al utilizar sus tarjetas, no las pierda de vista a la hora de pagar y no permita que sean pasadas por elementos diferentes al datáfono. Además, cuando esté digitando su clave, protéjala, no permita que terceros la observen y no acepte colaboración de extraños al momento de realizar transacciones. Recuerde también que es importante cambiar la clave de sus tarjetas periódicamente, por lo menos una vez al mes.

Para evitar el fraude electrónico, evite descargar archivos de correos electrónicos sospechosos y evite ingresar en los enlaces que contienen; nunca ingrese a la página web de su banco a través de enlaces o links que se adjuntan en correos electrónicos. Siempre teclee usted mismo la dirección.

Adicionalmente, se recomienda no realizar transacciones bancarias desde computadores públicos y mantener su computador personal con el antivirus actualizado.

Tenga en cuenta que los bancos nunca le enviarán correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso y si recibe correos solicitándole esta información no los responda, elimínelos, ya que la modalidad que más está afectando a los colombianos es la de robo de datos para fines de fraude a través de mensajes de texto o correos electrónicos. En los meses de enero y febrero de 2023 se han presentado 7.632 denuncias de delitos informáticos.

Finalmente, para evitar ser víctima de fleteo, le recomendamos no realizar retiros de altas sumas de dinero en efectivo y utilizar otros medios como trasferencias electrónicas.

Lea también: Anif asegura que la meta de crecimiento en el PND debe ser mucho más ambiciosa

Aunque, en conjunto con las autoridades hemos logrado disminuir el indicador de denuncias por fleteo en un 43,5 % anual en el primer bimestre de 2023, esta es una de las modalidades más riesgosas, pues se pone en peligro la vida de la víctima.