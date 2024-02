Las finanzas personales son un tema crucial para el bienestar individual y familiar. Sin embargo, muchas personas no tienen un control adecuado sobre sus finanzas, lo que puede generar problemas a corto, mediano y largo plazo.

Con apoyo de la Superintendencia Financiera y bancos como Bancolombia y Bbva Colombia presentamos algunas señales que indican que necesita tomar el control de sus finanzas personales:

1. Gasta más de lo que gana:

Si vive al límite de su presupuesto o incluso gasta más de lo que gana, es una señal clara de que necesita tomar el control de sus finanzas. Esto puede llevarle a acumular deudas, lo que le generará estrés e incertidumbre financiera.

2. No tiene un presupuesto:

Un presupuesto es una herramienta fundamental para controlar sus finanzas. Si no tiene uno, es probable que no sepa en qué gasta su dinero y que no pueda ahorrar para sus metas.