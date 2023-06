Por lo pronto, Gunn ya ha terminado la redacción del guión, en la actualidad se encuentra resolviendo la escenografía de “Superman: Legacy” y, según lo comentado, a principios del 2024, estarían comenzando grabaciones.

Cabe recordar que Henry Cavill le dio vida previamente a Superman en “Man of Steel” de Zack Snyder en 2013, “Batman vs Superman: Dawn of Justice” de 2016 y “Justice League” en 2017. También apareció en “Zack Snyder’s Justice League” en 2021 e hizo un cameo en “Black Adam” de 2022.