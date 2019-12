La ansiedad es una trampa que viene marcada de un afán por tener el control, y la forma más acertada para combatirla es precisamente aceptando que no podemos hacer todo lo que queremos; pero sí podemos asimilar lo que tenemos a nuestro alcance y lo que podemos lograr con ello, que aunque no lo creamos pueden ser cosas maravillosas.

Si se trata de metas que evidentemente no están nuestro alcance debemos descartarlas, ya que pueden hacernos perder tiempo y energía.

Si llegamos a una etapa de nuestra vida en la cual hemos sentido que hay cosas difíciles de lograr, recordemos que los seres humanos vemos esa realidad como queremos y no como realmente es.

Lo importante es que no nos flagelemos más de lo que las situaciones nos producen; es mejor enfocar nuestra energía, tiempo y trabajo hacia lo que tanto anhelamos.

Es difícil asimilar que la vida cambia y que no podemos detener el paso de los años. Lo positivo es que siempre hay una oportunidad para replantear nuestra vida y poner las situaciones en contra a nuestro favor.

Suele suceder que fatalizamos de forma extrema los problemas que nos pasan y se nos crea una nube en la cabeza que no nos permite ver de forma clara y concisa el entorno.

De esta forma, podemos cambiar el enfoque de la situación y hacer cosas productivas respecto a lo que queremos lograr en el futuro y no concentrarnos sólo en las consecuencias de los problemas.

Siempre que pasamos por etapas neurálgicas debemos preguntarnos el ‘para qué’, y no el ‘por qué’.

Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me fastidia la gente que es malagradecida. Yo era de los que les daba la mano a las personas que tocaban a mi oficina, pero al final siempre me pagaban con bofetadas. ¿Por qué existen hombres que olvidan las misericordias recibidas? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos paga con groserías?”.

Respuesta: Sin duda la gratitud es uno de los valores más bellos que existen; pero también es uno de los más olvidados.

Es cierto que no todos saben practicar el agradecimiento y que muchas veces no es recíproco; pero eso no es un motivo para dejarlo de lado en nuestras vidas.

Nuestro problema es pensar que toda buena acción que hagamos por los demás deberá ser recompensada.

Si bien es innegable que el ser humano siempre va a esperar algo de los demás -lo cual no está mal como muchos piensan- lo cierto es que hay que saber con quién ser generosos y con quién no; ya que el problema no es ser buenos con los demás, sino entender quiénes realmente se lo merecen.

Tendemos a confundirnos muchas veces en cuanto a los conceptos de la capacidad intelectual y las emociones.

Se tiende a pensar que ser inteligente o astuto es sinónimo de tener malicia; y que ser bondadoso o generoso es sinónimo de ser bobo; y no hay nada más alejado de la realidad.

La verdad es que para ser buenos también hay que ser muy inteligentes, porque precisamente siempre van a existir personas que quieran aprovecharse de nuestra nobleza, tal y como decía el icónico Chapulín Colorado.

Así que el problema no radica en ser nobles, sino en cómo somos nobles. Si hace un análisis se dará cuenta de que muchas de esas personas a las que quiso ayudar en realidad no eran dignas de ese apoyo que usted les quiso brindar.

Muchas veces actuamos con el corazón y no vemos más allá de nuestros ojos, y ahí es cuando cometemos errores.

Le recomiendo que no pierda esa capacidad de ayudar a sus semejantes, pero que al mismo tiempo sepa hacerlo de forma inteligente y asertiva para que esos actos le den frutos en el futuro. Así estará más tranquilo y no pasará momentos bochornosos por querer ayudar a todos.

Nunca ayudar a los demás será un acto del que deba avergonzarse o sentirse mal. Aquí estamos para apoyarnos unos a otros. Además siempre debemos darle gracias a Dios por la vida misma. Bendiciones y éxitos en este 2020 que está a punto de comenzar.