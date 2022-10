No siempre podemos escoger las circunstancias de la vida. Por eso no nos debemos quedar ahí, en la sola enunciación de frases, sin hacer algo para que las cosas cambien de verdad.

Para mí, la oración es un bálsamo que me revitaliza y me llena de energía para continuar el camino. Cuando lo hago, por alguna razón, siento que doy el primer paso para encontrarles las salidas a mis situaciones particulares.

Lo que sucede es que, en diversas ocasiones, muchos no saben cómo dirigirse al Creador e incluso no tienen certeza de que Él los escuche.

Testimonio: “Estoy estancado. Es como si estuviera sentado esperando que se me pase la vida en medio de la rutina. Soy el ‘cliente’ de mi propio ‘negocio’ y, en últimas, vivo defraudado de las promesas no cumplidas que yo mismo me hago. Desde hace años nutro unos anhelos falsos, casi que ‘pegados con las babas’, los cuales me tienen aburrido porque sé que jamás los podré cumplir. A veces pretendo hacer como si nada, pero eso me llena de ansiedad. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco una respuesta”.