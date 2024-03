Ya no soy capaz La polémica letra de la última canción de Quevedo tras anunciar su retiro

En la canción aparece con los artistas que colaboraron con él en el último año Lola Índigo Omar Montes Yandel JC Reyes o Saiko

El rapero español Quevedo suma más de 800.000 reproducciones en YouTube en las primeras 15 horas de vida con su tema ‘La última’, con el que se despide por un tiempo para tomarse un descanso.

“Necesito perder todo pa’ volver al punto cero, recordar lo que costó poder salir del agujero”, cuenta la canción de Quevedo, quien pulverizó todos los registros en 2023.

‘La última’, publicada en las principales plataformas musicales, dura casi tres minutos y la acompaña un videoclip en YouTube en el que aparecen buena parte de los artistas que colaboraron con él en el último año, desde Lola Índigo hasta Omar Montes, pasando por Yandel, JC Reyes o Saiko.

Con solo 22 años, un disco debut que fue el más vendido en España en 2023 (”Donde quiero estar”) y una colaboración con Bizarrap que lideró durante días la lista mundial de reproducciones en Spotify, Pedro Luis Domínguez Quevedo tiene acostumbrados a sus seguidores a sembrar casi todos sus temas de notas autobiográficas.

Por eso casi todos estaban pendientes de lo que iba a pasar en 2024 con su carrera en cuanto concluyera su gira, dándole vueltas a cuál era el sentido del verso “2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer” que contenía la canción “Ahora qué”.

El propio Quevedo les sacó de sus dudas hace unos días en Instagram, al anunciar que abre un paréntesis en su vida tras un año “de locura” y se retira temporalmente de los escenarios y las redes sociales; porque reconoce que no es “una máquina” y que, en buena medida, lo sucedido en el último año y medio le ha sobrepasado.

“Tengo tanto dinero, no sé ni pa’ qué lo quiero. Gastarlo todo, es que quiero volver a verme en cero”, rapea. “Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo y sin necesidad no puedo. Si no es por necesidad, yo no me muevo”, continúa.

Incluso se refiere con distancia, casi con desdén, a uno de sus mayores logros, el Grammy Latino a la mejor canción urbana del año que consiguió en noviembre por su colaboración con el productor argentino Gonzalo Julián Conde, Bizarrap, por la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 52’, rebautizada por sus fieles como “Quédate”.

“Gonza, te quiero”, dice en ‘La última’,“pero el Grammy ni lo quiero. Yo canto porque me duele, no pa’ que me den un premio”.

Letra completa La última - Quevedo

En la descripción del video, disponible en Youtube, el artista dejó la letra completa de su canción:

Una pintadera me protege de todos los malesa los dieciocho me la puse y más nunca me la quité

Dios tenía planes pa’ mí, sabía que sería grandeYo siempre lo siento cerca, aunque nunca hable con él

Cuando empecé en LPGC era imposible que la música te diera de comerPienso mientras entro a un estrella Michelin

El dinero me cambió pero...

A veces no paro de llorar al recordar todas los noches que lloraba y al recordar por qué lloraba

Y escribía y grababa, todas las noches trasnochaba

Todo era tan puro que donde quería estar era donde estaba

Cuando no tenía nada,

(buenas noches, buenas noches, buenas noches)

Cuando ocio y negocio eran dos palabras separadas

Ya no soy capaz de volver pa’ atrás’

Y tengo tanto dinero no sé ni pa’ qué lo quiero

Gastarlo todo que quiero volver a verme en cero

Los primeros cheques, los primeros ceros, las primeras cueros

De mi generación yo fui el primero

Ya ni duermo si no estoy en la isla

Estoy en Miami haciendo ceros y cuando no es haciendo un disco de crucero

Necesito perder to’ pa’ volver al punto cero y recordar lo que costó poder salir del agujero

La piel de gallina mientras grababa “Piel de Cordero”

Necesito enamorarme de to’ esta mierda de nuevo

Y sin necesidad no puedo

Si no es por necesidad yo no me muevo

Necesito ir a Los Brezos y ver mi ropa por el suelo,

verme a mí jugando a ser rapero y reggaetonero

Litronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero

Ahora todo lo que pasa me lo espero

Y soy el mismo con treinta millones que con cero

Y no me sorprende por eso me chapean

Porque no me importa que me vean vulnerable

No me importa nada lo que el resto hable

Entre más ruina tenga y me sienta más inestable

más me siento intocable, yo nací bendecido

Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido

Me siento Fleeting en la isla soy “El Protegido”

Dios me guía cada vez que yo estoy perdido

Y Gonza te quiero pero el Grammy ni lo quiero

Yo canto porque me duele no pa’ que me den un premio

La fama y toda esa mierda eso es algo pasajero

Esto es LPGC desde La Isleta hasta El Calero

Dando vueltas en el dos puertas, el alma hueca

Con las LV que no han salido, parecen feka

Recién llegao’ de MEX compa’ la neta

Que ya no tengo metas, voy a vender mis letras

Llené todas las arenas, me compré diez cadenas

Pero ni los sold out ni el VVS en oro blanco me completan

Ni las alfombras rojas ni los trajes de etiqueta

No son capaces de mirarme de forma discreta

No ven que del lado izquierdo yo tengo una grieta

Todos están viendo que me duele pero igual me aprietan

A mi casi nadie me quiere, quieren mi libreta

A mi casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta

