Muy molesta se le vio a Stefi Roitman porque le dijeron que tenía barriga de embarazada

La actriz y modelo esposa de Ricky Montaner se cansó de que hablen de su figura de que opinen sobre su abdomen y muy molesta decidió aclarar rumores

Compartir

Después de cuatro años de relación con Ricky Montaner, Stefi Roitman decidió hablar con notable molestia sobre los rumores sobre un posible embarazo.

La actriz compartió a través de Tik Tok un video en el que expresa lo mucho que le molesta que opinen no sólo sobre su cuerpo, sino del cuerpo de cualquier mujer. En la publicación, no solo desmintió estar esperando un hijo, sino que también hizo un llamado a no hablar tan ligeramente sobre los cuerpos de los demás o la maternidad, ya que puede causar mucho daño.

"Es preocupante para mí no saber cuándo terminarán las especulaciones sobre mi posible embarazo o los comentarios sobre mi vientre de manera tan superficial", expresó Stefi.

Lea: La actriz bumanguesa Sonia Parada “la rompe” en el cine iberoamericano: entró en la selección “Shortlist” de los Premios Platino

De manera seria, continuó: "En mi caso, soy alérgica al gluten, y si consumo pan o cualquier producto con gluten, mi estómago se hincha. ¿Cuál es el problema?".

Roitman se refirió además a las críticas relacionadas con los cuerpos de las personas: "No deberíamos opinar sobre el aspecto de los demás ni sobre un posible embarazo, porque no conocemos la situación de la otra persona".

La opinión de expertos:

Opinar sobre el cuerpo de otras mujeres es problemático y despectivo, según expertos en psicología y ética. Tales comentarios perpetúan la objetificación y el sexismo, reduciendo a las mujeres a meros objetos de valor estético en lugar de individuos completos con pensamientos y sentimientos.

Esto contribuye a la presión social sobre la apariencia, promoviendo estándares poco realistas de belleza que pueden causar daño psicológico y emocional.

Lea: A Maluma no lo querían dejar entrar a un lugar en Medellín por su ropa

Además, tales juicios refuerzan desigualdades de género y socavan la autoestima de las mujeres, llevándolas a sentirse inadecuadas e insatisfechas con sus cuerpos.

Es esencial promover la aceptación y el respeto por la diversidad de cuerpos, reconociendo la autonomía y dignidad de cada persona para definir su propia identidad y valor más allá de la apariencia física.