No es la primera vez que Abello hace alusión al odio que recibe por parte de su personaje, el actor aseguró que esperaba ser odiado no solo por el personaje sino por la forma en la que él mismo actor deicidio interpretarlo y darle su toque profesional.

“Ese odio me lo he ganado a pulso”

Incluso el actor aprovecho para contar qué había diálogos que no eran tan fuertes; sin embargo, al interpretarlos les puso un toque más fuerte y agresivo para realmente dar a conocer que en la actualidad aún existen hombres que son y actúan como el personaje que él interpreta.

El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar y asumir con plenitud su libertad. Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran”, expresó Abello.

El actor también manifestó que todo el mundo que lo ve le dice que lo odia:

Todo el mundo me dice que me odia... Pero, ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. (...) Ha sido un reto representar a alguien así”, dijo Abello.