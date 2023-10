$!Alejandro Riaño dejó ver el rostro de su nuevo amor

Las críticas hacia Jenny López, la pareja de Jhonny Rivera, no cesan, y esta vez los ‘frenó en seco’

Sobre el porqué de mantener en secreto a su pareja, Riaño explicó que ella es una persona tranquila, alejada del mundo de la farándula y de las redes sociales. En un live que hizo en el 2022, el comediante comentó: “Encontrar a alguien que valore el tiempo y que soltemos los celulares y que estemos nosotros y no le importe que la saquen en las redes o que se vuelva famosa es chévere. Eso a ella no le interesa, pero al principio fue muy abrumador, es complicado que a uno le entiendan este mundo cuando no viven de esto, de las redes y de lo público”, dijo el actor que dio vida a Juanpis.