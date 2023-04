En las últimas horas, el reconocido imitador ‘Jhovanoty’, parte del elenco del reconocido programa “Sábados Felices”, del Canal Caracol, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram manifestando que no pudo entrar a Aruba.

No obstante, no fue el único colombiano que no pudo entrar a la isla, pues el cantante colombiano Yeison Jiménez, aseguró que impidieron su entrada.

“Con esto quiero confirmarles que llegamos aquí a Aruba, de hecho mi equipo llegó primero que yo y ellos sí pasaron, ‘Don Jediondo’ también pasó, pero solamente que ellos ven caritas y yo no pasé junto con otro grupo de personas que venían en el mismo vuelo. Ojalá que esto podamos resolverlo para una próxima presentación aquí en Aruba. Hicimos hasta lo imposible para intentar resolver, pero no se pudo”, afirmó el comediante.

Aunque aún se desconoce el motivo por el que el humorista no ingresar a Aruba, cabe mencionar que entrar a esta isla no es tan sencillo, a pesar de que es uno de los destinos predilectos por muchos turistas de distintas partes del mundo.