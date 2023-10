Bad Bunny sorprende con el lanzamiento de su nuevo álbum, así reaccionaron en redes

El cantante puertorriqueño Bad Bunny lanzó este viernes su nuevo álbum, titulado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. El disco cuenta con 22 canciones y colaboraciones con reconocidos artistas del género urbano, como Feid, Arcángel, Young Miko, De La Ghetto y Ñengo Flow.

En su cuenta de Instagram, Bad Bunny escribió: "A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes".

