Carolina Gaitán será mamá: "deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida"

En la noche del 7 de febrero, los seguidores de Carolina Gaitán recibieron una sorprendente noticia. La cantante compartió a través de su cuenta de Instagram que está esperando su primer bebé, un niño al que planea llamar Salomón.

En el video publicado en la mencionada red social, Carolina Gaitán, la intérprete de "No se habla de Bruno", canción de la película de Disney inspirada en Colombia, Encanto, resaltó que su bebé es su proyecto más importante en este momento de su vida. Expresó su profundo deseo de convertirse en mamá.

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”, habló la actriz luego de anunciar su primogénito.

