$!“Cincuentón como yo”: Sofía Vergara revela como quiere su próxima pareja

Durante la entrevista, Vergara no solo defendió su acento, hecho que la ha llevado a destacar, sino que también presumió sus premios y dio detalles sobre su vida amorosa, recordando que en julio de 2023 se separó del actor Joe Manganiello, quien a tan solo 5 meses de la ruptura hizo oficial su relación con la también actriz, Caitlin O’Connor.

Por esta razón, le preguntaron si era difícil tener una relación con un actor, a lo que ella respondió de forma jocosa: “yo me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora, un torero, no sé, preséntenme a alguien”.

Asimismo, reveló la lista de características que debe tener el próximo hombre que la conquiste, que a diferencia de lo que muchos creen, parce no ser tan difícil de cumplir.

“Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, tipo un actor, no. Y ya lo he dicho muchas veces, tiene que tener igual o más dinero que yo”, indicó Vergara.

Aunque fue una entrevista un poco incómoda para la actriz, en donde llegó a decirle a Motos que si ella le caía mal, la verdad es que los internautas felicitaron a la colombiana por sus contundentes respuestas.

Información de: Q’hubo.