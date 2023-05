Esto cuesta el look que usó Verónica Alcocer en la coronación del Rey Carlos III

Ana Lucía Domínguez y Michel Brown están protagonizando la segunda temporada de la serie ‘Pálpito’ en Netflix y con sus interpretaciones, la trama y todo el talento de la producción, volvieron a hacer la hazaña de lograr el número uno global de lo más visto en producciones de habla no inglesa en la plataforma.

Por eso, algunos interpretaron que hay algo de tensión y coqueteo entre Ana Lucía Domínguez y Michel Brown y dejaron comentarios como los siguientes.

“Ella es full coqueta, él la evade, pero no resiste”, “Epa, yo de la esposa, me preocuparía”, “Estos tienen mucha química, cómo se miran”, “¿Cómo no se enamoran lo actores?”, “Lo veo nervioso”, “Hay tensión entre ellos, muy raro todo”, “Si las miradas hablaran”.

Sin embargo, es de recordar que ambos actores están casados. Él tiene un hogar estable con la actriz colombiana Margarita Múñoz, mientras Ana Lucía sostiene un matrimonio feliz con Jorge Cárdenas.