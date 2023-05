$!“De mi miedo”: La confesión musical de Diana Burco

Su energía y habilidad para fusionar los ritmos tradicionales con la música contemporánea hicieron que la bumanguesa Diana Burco se destaque hoy en día como una de las mejores acordeoneras y compositoras de la industria musical colombiana.

“Estoy haciendo mucha música, trabajando en un nuevo álbum que va a salir este año, mi tercer álbum. Estoy muy emocionada y entregada”, afirma la artista santandereana que ha sido dos veces nominada a los Latin Grammy, en 2018 y 2021, en las categorías Mejor Álbum Cumbia/Vallenato y Mejor Álbum Tropical/Contemporáneo.

“La música ha sido un camino muy lindo en mi vida, caminar junto a un arte tan especial me pone feliz. Escribir realmente ha sido una oportunidad de conocerme, es como un espejo emocional y espiritual”, cuenta Burco, quien va de la mano con su acordeón, conectando con su público.

Frente a su proceso de composición, la bumanguesa dice que su inspiración se originina de lo que vive. “Algo me pasa y como que algo me dice tienes que escribirlo, tienes que volver eso canción. Además porque lo veo como una forma de sanación mía, lo que me pasa entonces va conectado con lo que hago”.

La joven acordeonera le atribuye su interés por el vallenato a su familia. “Desde niña mis papás, como muchos, escuchaban música guapachosa todos los diciembre y los domingos, entonces yo empecé a entender el acordeón como un instrumento que trasciende a otros ritmos, como la cumbia”, recuerda.

Desde niña a Diana se le inculcó el conectar con el sonido de las ciudades, “empezamos a viajar mucho hacia Valledupar, allí encontré el vallenato y aprendí mucho de la música tradicional. Luego viví en Bogotá y encontré más ritmos de Colombia, y así fui muy consciente de esa riqueza que tenemos en el país”.