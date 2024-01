$!Edwin Luna de ‘La Trakalosa de Monterrey’ reveló detalles de su colaboración con Jessi Uribe

Durante su paso por Colombia, Edwin Luna, de ‘La Trakalosa de Monterrey’ nos reveló detalles de su nuevo sencillo y confesó algunas de sus intimidades. ¿Qué hay detrás de tu más reciente lanzamiento? Ahora, lo último que lanzamos aquí en Colombia fue el tema ‘No Se Vale’, que es una canción de despecho que la gente ha apoyado muchísimo. Estoy muy agradecido por eso, y además, lanzamos el álbum completo que se llama ‘Norteño Vibe’. Van a escuchar ‘No Se Vale’ y aparte muchas canciones. Son doce temas muy padres y muy polémicos. ¿Cómo fue la producción de este video? Tomada de Internet/Vanguardia Video: Hija de famoso exfutbolista se presentó en La Voz Kids y dejó boquiabiertos a los jurados Captura de video/Vanguardia Video: Peso Pluma agrede a un fanático y las redes estallan Fue en una bodega toda oscura con luz que tiraba nada más del techo hacia mí. Con una interpretación creo que con mucho, mucho sentimiento, diciéndole a esa persona que no es justo que te destrocen el corazón y que la otra persona siga de fiesta mientras tú estás sufriendo. Entonces, me metí en ese papel y traté de comunicarle eso a todo el público. Lea también: La espectacular fiesta de cumpleaños que Jessi Uribe le celebró a sus hijos ¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir la agrupación? Imagínate que somos 20, más 15 del equipo técnico, cuando los operadores viajamos, somos como 45 personas cada día que tenemos que dar un concierto. Uno como líder porque no, no soy jefe, me gusta ser líder, ser amigo y entenderlos. Tienes que ser psicólogo, tienes que ser administrador, tienes que ser agente de ventas, tienes que ser de muchas maneras. Aparte, se hace una familia completa. Eres un miembro de la familia, eres como el padre de la familia.

¿Has vivido alguna experiencia loca con alguna fanática? Bueno, pues siempre nos pasa que nos avientan ropa interior y los de seguridad, al ver que casi me tumban, fueron por ella. Y ella, en su desesperación de no querer seguir, me enterré las uñas en las dos mejillas. ¿Qué se viene para Edwin y 'La Trakalosa de Monterrey'? Ahorita estamos promocionando 'Norteño Vibe' y seguimos grabando porque vienen muchas sorpresas, algunas colaboraciones también, incluyendo con Jessi Uribe. Ya tenemos la canción grabada, pero estamos esperando la fecha de lanzamiento. ¿Con qué artistas colombianos te gustaría colaborar? Me encantaría con todos, me llevo bien con todos. Con Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, he tenido la oportunidad de agarrar la fiesta con ellos algunos días y de hablar de música. Detalles de la canción con Jessi Uribe Es una canción que él grabó en Miami y yo en Monterrey. Nos gustó mucho el tema, pero ya cuando lo escuchamos juntos dijimos, hay que hacer algunos cambios para que en realidad sea un gran éxito. Estamos haciendo esas modificaciones para que la gente lo disfrute al máximo.