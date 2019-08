En una foto, compartida en la red social de Instagram, en donde aparece con tres de sus cuatro hijos, la esposa del artista publicó el siguiente mensaje:

“Mis hijos, amor verdadero (falta mi Lunita bella que estaba estudiando)”, se lee en la primera línea del post.

“Hace dos días, con sorpresa, me enteré por un medio de publicidad, exactamente Vanguardia Liberal y los que le siguieron, que supuestamente me encuentro en “trámite de divorcio”, lo que me parece una total falta de madurez por parte de la persona que es mi esposo Jessi Uribe, y de quien esperé hasta hoy para que desmintiera esa noticia”, continúa el mensaje

Barrios agrega que “dado a que esto no ha sucedido les aclaro que sí, efectivamente Jessi me pidió un tiempo para salir de una confusión. Aún estamos casados, pero si está es su decisión, a pesar de amarlo y de que existan cuatro hijos de nuestra unión, tiene total libertad para continuar con su vida.”

La mujer concluye el mensaje agregando que “seguiré orando por él y por su crecimiento espiritual y me dedicaré a las personitas que para mí son la verdadera bendición de Dios: mis hijos, siempre de la mano del Padre Eterno”.