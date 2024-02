Karol G respondió a quienes la criticaron por su nuevo video con Young Miko

En la propia cuenta de Karol G, se lee, por ejemplo: “Metiendo la homosexualidad obligado”. “No Karol por qué haces eso mi hija era tu fan.. y ya no más”. “Qué pesar, soy gay pero meter a una persona dícese hetero a hacer escenas lésbicas por la fama y el dinero no va ahí, no me gustó Karol G”.

“La letra de este tema, ‘no quiero vida si no es contigo’, refleja el sincero sentimiento que destaca la importancia de celebrar el amor en todas sus formas”, destaca su disquera Universal Music.

Lea también: Video: Revelan que dos participantes de La Casa de los Famosos tendrían una relación amorosa

Hay otros comentarios que apoyan a la colombiana: “Aprendan que no necesariamente es dedicado a personas del mismo sexo hay que ser bruto para no entender el mensaje amor es amor”, escribieron en YouTube. Otro comentario dice: “Para mí la canción ni el vídeo tienen nada de malo es algo sutil, delicado y deja volar la imaginación”.

Ante las opiniones de fanáticos y detractores, la bichota paisa escribió en su cuenta de Instagram: