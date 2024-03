La millonada que cobró Rihanna por su concierto en la preboda del hijo del hombre más rico de India

Mientras algunos internautas felicitaron a la cantante, una gran mayoría expresó su descontento con su actuación, calificándola como el "karaoke más caro", "sonido horrible", y sugiriendo que deberían solicitar un reembolso por el "dinero malgastado".

A pesar de interpretar éxitos como "We Found Love" y "B*tch better have my money", la presentación privada de Rihanna fue considerada como un espectáculo "aburrido". A pesar de contar con decenas de bailarines y luces de alta calidad, no logró satisfacer las expectativas del público.