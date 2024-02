$!¿La recuerda? La cantante Melody, del 'Baile de los Gorilas', es madre a sus 33 años

Las reacciones a la divertida publicación no tardaron en llegar. "¡Qué aproveche!" comentaba Verónica Romero, mientras que la presentadora y humorista Ana Morgade aplaudía la celebración "para esa divina familia".

A juzgar por la imagen, Melody parece encontrarse de maravilla, esperando el alta hospitalaria para iniciar esta nueva etapa en casa. Sin embargo, no tiene intención de frenar su carrera profesional tras el nacimiento del bebé. "Estoy preparando mi gira. Cuando me lo pueda llevar, me lo llevaré y estaré derretida porque el niño está cerquita mío, cuando no, pues estará con su padre o estará con mi madre y ya está, no pasa nada", aseguró en una entrevista días atrás.

A pesar de ser popular desde que era solo una niña, Melody siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores. De hecho, se sabe poco o nada del hombre que ocupa su corazón. "Yo he elegido cantar pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", afirmó la artista, quien aseguró que su pareja es "muy buena gente".