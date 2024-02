Los rumores que indican que Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri con una de sus amigas

“Yo me di cuenta de cosas que me bajaron de esa nube”. Además, reveló que tiene una amiga cartagenera que le contó sobre una salida que, aparentemente, disfrutó junto a Saruma mientras este estaba en una relación con Andrea Valdiri.

“No es un tema que me corresponda a mí hablarlo, me estaban atacando que yo por qué me tenía que meter a defender a Andrea”, aseguró Marcela Reyes, quien manifestó y aclaró que en realidad no es amiga de Valdiri; se han visto solo en algunas ocasiones. Sus palabras, según ella, están más relacionadas con la sinceridad y la sororidad que con cualquier otra cosa.