Nueva pelea por el rating tiene protagonistas: Flora Martínez y Silvestre Dangond

Fue con una novela de un cantante de vallenatos, Diomedes Díaz, en 2015, la última vez que RCN dominó en rating en Colombia.

Desde hoy, con otro artista vallenato, con Leandro Díaz, interpretado por Silvestre Dangond, el canal intentará recuperar el liderazgo de los programas más vistos en Colombia, que en los últimos años ha estado dominado por Caracol.

Tras el final la semana pasada de las telenovelas “El Cartel de los Sapos, el Origen”, “El Rey Vicente Fernández” y “Hasta que la plata nos separe” y el estreno este lunes de “Leandro Díaz” y “Entre sombras”, la llamada franja prime de la TV nacional, que va entre las 8:00 y las 11:00 p.m., cambia en un 70 %. La pregunta es ¿También cambiará el rating?

Actualmente el programa con mas audiencia es el concurso “La Voz Senior”, de Caracol, con un rating promedio de 11 puntos (cada punto de rating son 280.000 televidentes, de acuerdo con Kantar Ibope Colombia, que mide las audiencias).

Los estrenos de hoy

Protagonizada por Silvestre Dangond, en compañía de Sebastián Carvajal, Mario Espitia, Viña Machado y la cubana Daniela Tapia, “Leandro Díaz”, recrea la vida del juglar vallenato que falleció en 2013 y que fue uno de los símbolos del folclore costeño, gracias a temas como “Diosa Coronada”, “Matilde Lina”, “Dios no me deja” o “La Primavera”.

“Cuando uno ve series de televisión cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro (Leandro), antes de morir, estuvo en mi casa y murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llamaron para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no”, comentó Silvestre sobre el proyecto.

Entre sombras, de Caracol

La competencia de Leandro será la serie policíaca “Entre Sombras”, que marca el regreso a los dramatizados de Flora Martínez, que no estaba en pantalla desde 2017, cuando participó en la producción mexicana “El Chema”.

Lo último que había hecho en Colombia había sido “Alias el mexicano”, en 2013.

“Los retos para interpretar a Julia fueron todos, estuve visitando la policía, conociendo todo lo que hace un investigador y el oficio como tal. No es solo mostrar esa faceta, sino la de la mujer que trabaja en la policía, una mujer que tiene historias de amor pasadas, una mujer que es madre, que tiene pérdidas, una mujer en todo el sentido de la palabra, así que hemos construido unos personajes muy bellos y entrañables”, contó Flora acerca de este personaje.

En los últimos años, la artista había estado dedicada a la música.

En el reparto aparecen los actores Rodrigo Candamil y Margarita Muñoz, entre otros, con la dirección de Andrés Marroquín y Herney Luna.

“Entre Sombras” tiene el reto de recuperar los televidentes que perdió Caracol en los dos últimos meses con la emisión de “El Rey Vicente Fernández”, proyecto que terminó con solo 6,0 de rating y perdiendo con su enfrentado “Hasta que la plata nos separe”, que llegó a los 8,0 puntos de audiencia.

El mal debut de La reina

A estas novedades se sumó la semana pasada el debut, en Caracol, de la novela histórica “la reina de indias y el conquistador”, un dramatizado que se debió estrenar en 2020, pero que por motivos de pandemia el canal venía aplazando.

Extraña, que pese a ser una producción internacional y las expectativas que había a su alrededor, Caracol haya decidido emitirla en la franja de las 10:30 de la noche, donde debutó con un registro de rating por debajo de los 4.0, inferior de lo que marcaba “El cartel de los sapos, el origen”, que estaba en ese horario. La pelea por el rating se reactiva.