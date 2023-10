En un inesperado y desgarrador giro del destino, el reconocido actor estadounidense-canadiense Matthew Perry, mundialmente conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la legendaria serie de televisión “Friends,“ nos ha dejado a la temprana edad de 54 años. Su partida se produjo en circunstancias misteriosas y sobrecogedoras en su residencia en Los Ángeles, donde aparentemente perdió la vida en un incidente de ahogamiento. Aunque las circunstancias de su deceso siguen siendo objeto de investigación policial, no se sospecha de ningún crimen.

Perry, no solo destacó en el ámbito actoral, sino que también fue un apasionado de los videojuegos, siendo un fanático declarado de la franquicia “Fallout” y habiendo participado en la serie de videojuegos “New Vegas” y en varios títulos relacionados con el baloncesto. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una batalla constante contra las adicciones durante los años de esplendor de “Friends.” Estos demonios personales los compartió en su revelador libro de memorias “Friends, lovers and the big terrible thing,“ publicado en 2022.