$!Se desata la polémica en ‘Yo me llamo’, piden cancelar el programa por favoritismo de los jurados

Además, han señalado que la imitadora de Rosalía no es una réplica perfecta de la cantante española y que no logra capturar adecuadamente su esencia.

En el episodio 63 del exitoso programa de imitación de Caracol Televisión, “Yo me llamo”, la victoria en el desafío mano a mano recayó en la imitadora de la famosa cantante española Rosalía. Su interpretación del tema “La fama” le valió el premio de 40 millones de pesos. Sin embargo, parece que la decisión de los jurados no ha sido del todo unánime entre los televidentes del programa más popular de Colombia.

Los usuarios de la red social X (antes Twitter) expresan que los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola tendrían un preferencia por la cantautora española, debido a que ha ganado premios millonarios en varias ocasiones.

“Otra vez esa Rosalía en Yo me llamo”; “Rosalía gana de nuevo hoy y no sabré qué hacer”; “Recojamos firmas para que salgan Rosalía y Amparo de Yo me llamo”; “La Rosalía definitivamente tiene al jurado en el bolsillo; “Lo único cierto es qué si llega a la final por el público no gana. No nos van a engañar”; “Ganó Rosalía o Roscalía??”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.