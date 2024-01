“Una narcoserie”: Continúa la polémica por la nueva serie de Sofía Vergara, ¿se cancela?

Julieth Restrepo interpreta a Martha Ochoa, dijo: “La serie es pionera en abordar el tema del machismo, porque cuando hemos hablado del feminismo, el empoderamiento de la mujer, como que hablamos de temas muy puntuales y no de historias tan polémicas como esta. Al poner a una mujer protagonista como Griselda y a la detective antagonista, y confrontar a la audiencia con estas dos perspectivas me parece muy valioso y es lo más atractivo de la serie, porque si bien es una historia de los años setenta y ochentas, hay muchas cosas en la serie que aún están pasando, y cuando la vez, a mí como mujer aún me duele. Me hace sentir vulnerada, me da tristeza y siento que quiero que ellas ganen respeto, ganen poder. Me encanta que quiera abrir esta serie para poder hablar de este tema”.

