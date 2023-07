$!Video: ¡Al estilo sirenita! Shakira muestra la coreografía oficial de ‘Copa Vacía’

Y para reforzar el éxito que envuelve a ‘Copa vacía’, con filtro de sirena, Shakira presentó el baile oficial de su canción. Por medio de su cuenta de Instagram, la barranquillera posteó el sensual baile con el que sus seguidores y seguidoras podrán disfrutar de esa canción fresca. “Quiero ver su versión de este baile de sirena, ¿quién se anima? #CopaVacía”, escribió. Lea: “No lo extraño”: hermano de Carlos Vives confirmó que siguen alejados

En la grabación la artista se dejó ver bailando y aprovechó la oportunidad para enviar algunos besos y otras señales con las que enloqueció y derritió a sus fanáticos. Por supuesto, el movimiento de cadera tampoco faltó.

Al paso de la publicación de la coreografía, este video recibió un sinfín de reacciones positivas en las que quienes están pendientes de su vida le manifestaron su amor, cariño y aprecio.

“Cogeeeee una misma sirenitaaaaa de puerto colombia manaaaa. ¡De esas que se asoman cuando el mar está en pikeeeee por los lados del malecón! No estás dejando pa’ nadie”, “Shakira vas a tener que pagar la ambulancia, me acaba de dar un preinfarto”, “tus caderas jamas mienten”, “qué hermosa mujer”, “uffff, mucha colombiana”, “Shakira nos invita a jugar con las sirenas y no con las Barbie”, “me fascina la versión soltera de mi Shakira porque es más hermosa y radiante”, “claramente está más buena que antes”, son algunos de los comentarios que dejó el video de la cantante colombiana.