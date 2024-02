Video | “Hemos reído y llorado juntas”: Ventino anunció su separación

No obstante, la fama que consiguieron y los logros alcanzados no evitaron que a finales del 2023 empezaran a rondar rumores sobre una posible separación, la cual terminó siendo confirmada este 15 de febrero en un comunicado difundido en redes sociales.

“En los últimos 9 años nos vieron crecer, escribir nuestra historia en canciones y probar que no existen los imposibles. Hemos reído y llorado juntas, nos hemos acompañado en los momentos más bonitos y sobretodo en los más difíciles y después de cumplir sueños que ni sabíamos que teníamos, hemos tomado la decisión de tomar caminos diferentes, pero queriéndonos como hermanas para siempre. Gracias por las primeras veces, por todo el amor y por hacer nuestra música suya. No nos podemos ir sin darles un regalo de despedida. Esperen muy pronto nuestro último álbum, el más personal, íntimo y especial. Una última vez, ¿nos acompañan?”, escribieron.

De inmediato los mensajes de los fans no se hicieron esperar y reaccionaron ante la noticia y les dejaron mensajes en X (antes Twitter): “Aquí estamos desde hace 7 años y aquí seguiremos para cada una”, “Las admiro y sé que intentaron todo para seguir adelante. Tienen un talento enorme y me parece injusto que no recibieron todo el apoyo que merecían. Las apoyé siempre y su música siempre estará presente en mi vida. Les deseo lo mejor a todas”, fueron algunos de ellos.

Información de: El Colombiano.