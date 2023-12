“El año pasado yo llamé a Mr Black y le dije: ‘Míster, me gustaría que ‘Catalina’, que es una canción muy buena, creo que vale la pena si la cantas, si puedes, así les digo yo a todos”, y él me ha dicho a mí estas palabras: “Ley, si tu no me garantizas que yo voy a ganar, no voy”. Y le dije: “Míster, no vayas porque yo no sé quién va a ganar”.

Y continuó: “Es decir, mi honradez está en mi corazón. ¿ Y sabes quién ganó?, Mr Black, pero no fue”.

El episodio ya ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Este medio intentó conocer la posición de Mr Black al respecto pero no fue posible.