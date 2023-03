$!Bienestar y salud: ¿Para qué sirven las vitaminas?

Las vitaminas son un grupo de sustancias orgánicas que está presente en pequeñas cantidades en los alimentos naturales y son esenciales para el metabolismo normal. Pero no muchos las conocen de micronutrimentos necesarios para el metabolismo y vitales en nuestra dieta.

La importancia de las vitaminas está directamente relacionada con la salud, puesto que se ha demostrado que la aparición de ciertas enfermedades se genera a partir de la carencia de ciertas vitaminas. Adicionalmente, las vitaminas pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades crónicas.

Además: ¿Cómo es ‘convivir’ con una enfermedad rara?

Es importante tener presente que cada organismo tiene diferentes requerimientos vitamínicos. Por ejemplo, los humanos necesitan consumir vitamina C o ácido ascórbico, pero los perros no. Estos animales pueden producir o sintetizar suficiente vitamina C para sus propias necesidades, pero los humanos no pueden.