Exigen al Congreso aprobar ley que regule los cigarrillos electrónicos

Según el Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar (2022), uno de cada cinco escolares en los grados séptimo a once, con edades entre 12 y 18 años ha usado un cigarrillo electrónico alguna vez en su vida. Adicionalmente, la edad promedio en la que los escolares inician el consumo de tabaco a través de estos dispositivos es a los 14 años, y para mayor alarma en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (Dane, 2022) hay registros de niñas y niños que desde los 10 años actualmente usan cigarrillos electrónicos.

El Ministerio de Salud y Protección Social se ha pronunciado, por un lado, frente a la nocividad de estos productos y por el otro, a la necesidad de regularlos, ya que mantienen la adicción química a la nicotina, la adicción social y la adicción psico-conductual, y resalta que el enfoque de daño reducido no es aplicable al consumo de tabaco, en tanto lo que se busca es que las personas no inicien este consumo, y cuando ya lo hacen puedan dejarlo.



En una medida sin precedentes, debido que en el país no existe una legislación para los cigarrillos electrónicos, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a British American Tobacco Colombia, Lifetech y al Grupo DYI, por más de $1.496 millones, ya que los empaques, envases y la publicidad de estos productos no informan de manera clara que son nocivos para la salud e incluso, algunos de ellos no brindan información en español.



Las sociedades científicas también resaltan la preocupación frente al aumento en el consumo de cigarrillos electrónicos entre niñas, niños y adolescentes y los riesgos inmediatos para la salud respiratoria y cardiovascular, sino que también sugieren consecuencias a largo plazo en términos de adicción a la nicotina y sus efectos adversos y más aún sobre el daño que se ha descrito es generado por otras sustancias, conocidas y no conocidas, que se suministran con los dispositivos de cigarrillos electrónicos.