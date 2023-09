En Colombia toda mujer trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada de 18 semanas, en nacimientos a término, es decir después de las 37 semanas de gestación, si esto no ocurre, la licencia remunerada puede extenderse teniendo en cuenta lo pretérmino que se del nacimiento.

En este sentido, se busca que las autoridades y los ciudadanos respeten este derecho y no existan prohibiciones, negaciones, limitaciones y censuras para aquellas que se vean en la necesidad de lactar en un espacio público o privado.

En Colombia se expidió la Ley 2306 de 2023 mediante la cual se promueve la protección de la maternidad y la primera infancia. La ley consiste en ampliar los tiempos de lactancia extendiéndolo a los primeros 24 meses de vida del menor y no seis como estaba contemplado.

Cuatro consideraciones importantes

Estos tiempos pueden mediarse para que pueda lograrse una extracción cada 3 ó 4 horas, por 20 minutos cada una. Sin embargo, en lo que hay que concienciar a las personas es que la decisión de dar el pecho al bebé se basa en múltiples situaciones que varían desde el estilo de vida y condiciones médicas; así que para todas no puede ser igual y es necesario llegar a acuerdos que sean viables para todos.

Cuando este periodo empieza a terminarse, en las madres crece una preocupación por regresar al trabajo y no afectar el proceso de alimentación que mantenía con su bebé.

4. No estigmatizar, ni rechazar: se estigma a las mujeres que no han dado pecho a su bebé durante los primeros seis meses, sin conocer las causas que hay detrás de esta decisión. Esto va más allá y entendiendo que la lactancia materna proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, estamos también ante un problema no solo de la salud física, sino mental. Por tal razón, es muy importante hacer acompañamiento profesional y darle extensión a todos los programas que apoyan la lactancia materna en nuestro país.