En Colombia, desde el 2021, la Mesa Conjunta del VIH ha informado sobre el incremento de casos de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, la clamidia, la gonorrea, el herpes, el Virus del Papiloma Humano, la hepatitis B y C y la tricomoniasis, entre otras patologías. Se estima que una de cada cinco personas tiene una ITS.

Hablar con tu pareja o un experto

En este contexto, es importante que las personas sean conscientes de que las ITS no tratadas pueden tener efectos graves en la salud como: dolor abdominal crónico, infertilidad, embarazo ectópico, aborto espontáneo y anomalías congénitas. Por ello, el diagnóstico rápido y oportuno juega un rol clave para conocer cuál es el estado de tu salud sexual y así recibir el tratamiento adecuado.

¿Cómo protegerse?

¿Por qué debería hacer una prueba rápida de ITS?

Las ITS pueden permanecer latentes o no detectadas, con síntomas que aparecen semanas, meses o años después. Por ejemplo, los especialistas señalan que la clamidia no causa síntomas en la mayoría de las personas que la padecen, pero cuando es sintomática, esos síntomas pueden dañar el sistema reproductivo de las mujeres[x].

Otro ejemplo claro es el del VIH, el cual puede no causar ningún síntoma durante varias semanas después de la infección, incluso algunas personas pueden no tener síntomas hasta 10 años después; mientras que otras podrían sufrir de infecciones oportunistas porque no saben que tienen el VIH y no están tratamiento.

Las personas sintomáticas pueden experimentar síntomas parecidos a los de la gripe entre dos y cuatro semanas después de contraer el virus, y si la infección no se trata en absoluto puede derivar en Sida.