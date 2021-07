Camila Cabello alza la voz después de ser duramente juzgada por una fotografías mientras se ejercitaba en el parque. Te contamos cuál fue el poderoso mensaje de la cantante en TikTok a sus fans y a todas las personas que juzgan los cuerpos de los demás.

Desde hace algún tiempo se ha hablado mucho sobre el ‘cambio físico’ de la talentosa cantante cubana de 24 años, ya que se filtraron algunas imágenes de Camila Cabello en traje de baño luciendo un cuerpo completamente normal, que, desafortunadamente, desató una ola de ‘críticas’ porque la silueta de intérprete de ‘Havana’ no se ajusta a los estrictos e irreales estándares de belleza establecidos por la sociedad.

Recientemente se revelaron nuevas imágenes de la intérprete mientras salía a ejercitarse; en las imágenes vemos a Camila luciendo un look monocromático de ropa deportiva en el parque; las imágenes que se volvieron rápidamente virales debido a un ‘aumento de peso’ de la cantante, razón por la cual finalmente la cantante de ‘Señorita’ alzó la voz en redes sociales.

Camila Cabello subió un video a TikTok donde expresa su molestia por sentirse duramente atacada simplemente por no ser ‘perfecta’: ‘Estaba corriendo en el parque ocupándome de mis propios asuntos tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable. Y llevo un top que muestra mi vientre. No estaba ‘metiendo el estómago’ porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no lo mete todo el tiempo. Y yo estaba como, Maldita sea. Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo es tan temporada pasada’, relató la cantante.

En el mismo video expresó sentir inseguridad por su físico, después recordó que existen malos ángulos: ‘Honestamente, lo primero que sentí era inseguridad, sólo imaginando como deben ser estas imágenes, ¡oh no! ¡Mi celulitis! ¡Oh no! ¡No meti el estómago!.. Pero luego dije... Por supuesto que hay malas imágenes, por supuesto que hay malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de roca o músculo, para el caso’, expresó en TikTok.

Por último la cantante respondió un comentario pidiendo que por favor dejemos de juzgar los cuerpos de las mujeres, ya que todas somos completamente hermosas: ‘¡Estoy harta y cansada de que todos ustedes avergüenzan a todas las mujeres que no tienen el estómago plano! Su cuerpo es hermoso y ellas también’, escribió en Twitter.