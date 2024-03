Si lo quiere... ¡Manifiéstelo!

La manifestación es un viaje de autoconocimiento, aceptación y transformación. En una reciente conversación con Andrea Novoa, una experta en el campo, exploramos cómo cada individuo tiene la capacidad de atraer abundancia en su vida.

Andrea Novoa comenzó su viaje de manifestación a finales de 2020, cuando se encontró con la técnica de Theta Healing. “Durante mis estudios, nos enseñaron a manifestar nuestras intenciones y deseos”, dijo. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía muchas creencias limitantes que le impedían manifestar lo que realmente quería. “Empecé a poner absolutamente todo en mi lista y me di cuenta de la cantidad de creencias limitantes que tenía alrededor de merecer”, compartió.

Andrea es sanadora, terapeuta y periodista. Y, además, es experta en manifestación. Acaba de publicar su libro “Si lo quieres, manifiéstalo”, con la editorial Planeta, y una entrevista con Vanguardia explicó que nuestras creencias limitantes, que a menudo están basadas en el miedo, pueden generar bloqueos en nuestra capacidad para manifestar lo que realmente deseamos. “El miedo es una energía de baja vibración que puede impedirnos alcanzar nuestros verdaderos deseos”, dijo. Por lo tanto, es importante aprender a silenciar ese miedo y limpiar todas estas creencias para poder construir algo completamente nuevo.

Andrea indica que, a pesar de que manifestar no sea un proceso fácil porque nos sentimos ansiosos porque aquello que deseamos no llega, es importante, antes de cualquier cosa, agradecer. Esta es la verdadera forma de “echar a andar” el proceso de manifestación. “Comienza dedicando 15 minutos al día, en cualquier momento, para enfocarte solo en lo positivo, en lo bueno y en lo maravilloso que ya tienes en tu vida”, aconsejó. Según ella, este acto de gratitud eleva nuestra vibración y nos pone en el camino para manifestar aún más abundancia en nuestras vidas.

Además, Andrea destacó la importancia de ser específico en nuestras intenciones de manifestación. “El universo, que es neutro y no juzga, simplemente responde a nuestras intenciones. Si no especificamos claramente lo que queremos, podríamos terminar atrayendo algo que no deseamos”, advirtió. Enfatizó que todos tenemos la misma capacidad para manifestar lo que deseamos en nuestras vidas.

El camino hacia la manifestación

De hecho, el proceso de manifestación de Andrea no fue fácil.

“Yo también pasé por momentos muy difíciles en mi vida, por eso empecé a creer en la manifestación. Yo decía yo no me puedo quedar en el hueco. Yo necesito en el 2020 que fue tan duro. Yo necesito salir y recuperar todo lo que perdí y empecé a creer en todo esto en mi manifestación y yo dije energías energías, que tengo que vibrar con la energía poderosa, que necesito para traer lo que quiero”, compartió.

El proceso de aceptación juega un papel crucial en la manifestación y “un punto maravilloso es también la aceptación, no solo la aceptación de lo que sí tenemos, de nuestros dones, de nuestras capacidades, de lo que sí podemos hacer para experimentar la vida, sino también para manifestar”.

Andrea enfatizó que una persona que manifiesta debe ser una persona abundante. “La persona abundante es la que sabe que las cosas son como tienen que ser, que están perfectas, que siempre hay capacidad de mejora, pero que no está todo el día hambrienta quejándose de que necesita más”, dijo. Según ella, una persona abundante es aquella que se siente satisfecha con lo que tiene y está abierta a recibir más, porque sabe que todo llegará de la manera perfecta y correcta.

“El universo y Dios nos crearon con los mismos beneficios. Son las creencias limitantes las que nos han alejado de estos beneficios” Andrea Novoa, sanadora y escritora

Además, señaló que la energía de la abundancia es una energía de gratitud, mientras que la queja es una energía de escasez. “La gente llega y dice que no puede manifestar. Mira, yo llevo haciendo lo habido y por haber, me estoy enloqueciendo tratando de manifestar esto. Pues ahí tienes la respuesta, como tú estás enloqueciendo, pues no lo logras porque no estás vibrando con lo bonito que quieres atraer, sino con esa angustia y ese miedo que te baja tanto la vibración que te queda completamente imposible atraerlo”, explicó.

Andrea sugiere que es muy importante comenzar por agradecer lo que ya se tiene. “Yo todos los días, apenas abro los ojos, lo primero que digo es: cuerpo completo. Gracias. Dios, dormía en un techo. Mi papá y mi mamá amanecieron vivos. Tengo salud para respirar”, concluyó. Esta práctica de gratitud diaria puede ayudar a elevar la vibración y atraer más abundancia en la vida.

En conclusión, la manifestación es un viaje de autoconocimiento, aceptación y transformación. A través de la gratitud, la limpieza de creencias limitantes y la especificidad en nuestras intenciones, podemos atraer abundancia en nuestras vidas. Como dijo Andrea, “si lo quieren, lo tienen. Todo lo que quieren está disponible para ellos inmediatamente”.