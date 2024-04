Óscar Naranjo reapareció y le pidió disculpas a un excompañero de Protagonistas de Nuestra Tele

A través de redes sociales, el exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, reapareció para pedir disculpas por sus actos en el programa.

Óscar Naranjo, quien dejó una impresión duradera en el programa de RCN ‘Protagonistas de nuestra tele’, ha vuelto a llamar la atención debido a su reciente presencia en las redes sociales.

En un video reciente, además de contar sobre su vida después del reality, también extendió disculpas a uno de sus antiguos compañeros del programa, Mateo Ramírez, con quien tuvo algunos desacuerdos.

“Siento que uno en la vida tiene que aprender a pedir perdón”, dijo Óscar Naranjo, quien aparece en un video publicado a través de la cuenta de Tiktok de Mateo Ramírez.

L grabación muestra también la discusión que tuvieron dentro de la casa estudio. Óscar aparece claramente frustrado al preguntar por qué lo detestan tanto. Ante su pregunta, Ramírez lo desafía, provocándolo para que lo golpee en la cara.

“Óscar de verdad quiero pedirte disculpas por no haber sido una persona más comprensiva. Lo que hice no estuvo bien”, señaló el exparticipante.

En su respuesta, Naranjo aceptó lo dicho por Mateo, y agregó unas disculpas por sus acciones: “Quiero aprovechar para pedirte perdón por haber te arrojado arroz en la cara, fue terrible, me excedí contigo”.

“Yo fui más cruel, yo era perverso a morir”, finalizó Naranjo.

¿Qué pasó con Óscar?

A medida que el video continúa, Mateo Ramírez le pregunta a Óscar sobre los cambios en su vida después del programa: “¿Por qué pareces tan diferente?”.

Sonriendo y de forma calmada, Naranjo le atribuye su transformación a Dios: “Eso solo lo logra alguien que se llena de Dios, el rey de reyes”.

“La gente me utilizó. Me exprimieron como una naranja y después simplemente me botaron porque ya no servía”, aseguró.