$!Diomedes Díaz: Una leyenda vallenata rodeada de mística y hechos paranormales

1. Aparición en sueños

2. Apareció en cámaras

Rafael Santos, el hijo mayor del matrimonio del cantante con Patricia Acosta, dijo haber podido compartir con su padre mientras dormía. Así lo contó en el programa ‘Lo sé todo’: “Soñé, me mostraba la Luna, el cielo. Me decía que la Luna estaba muy grande y que ese era un regalo que él le hacía a sus seguidores. Me levanté emocionado porque lo vi con una camisa blanca, con el cabello largo como lo usaba él. No lo pude ver de la cintura hacia abajo”.

En el video, Santos, que contaba diferentes anécdotas, se detuvo un momento a reflexionar sobre lo que estaba diciendo en el programa, por lo que “muchos se atrevieron a afirmar que, en realidad, el mismísimo Diomedes Díaz había hecho presencia”, escribieron en El Tiempo.