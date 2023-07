$!Este es el increíble motivo por el cual odian a “Los Simpson” en Japón

“Los Simpson” son bienvenidos en diferentes lugares del mundo, pero no son bien recibidos en Japón, en donde no son aceptados no siquiera por el episodio final de la temporada 10, cuya trama se desarrolló allí.

Este hecho que comenzó como una mera curiosidad y a la larga se ha vuelto muy concreto, llamó la atención de Matt Groening y compañía.

El insólito motivo fue revelado por el guionista Mike Reiss, en su libro “Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons”, en el que se cuentan anécdotas e información de la extensa producción del programa animado.

Aunque la razón es un poco absurda, la explicación es muy seria. En el país asiático no quieren a “Los Simpson” porque sus personajes tienen solo cuatro dedos, en vez de cinco como es habitual.

Se debe aclarar que las manos de la gran mayoría de los personajes tienen cuatro dedos porque de esta manera es más fácil dibujarlos. Pues de este pueden ser animados con mayor velocidad.

Dicho lo anterior, cabe mencionar que la idea de una mano con cuatro dedos no es bien vista en Japón, y su motivo principal es la Yakuza.

La Yakuza o mafia japonesa tiene la costumbre de amputarle un dedo a quien les debe cosas. En esa misma línea, los integrantes de la banda que cometen una ofensa contra el grupo criminal al cual pertenecen se cortan uno de sus dedos en modo de arrepentimiento.

“Básicamente, los japoneses no diferencian a Los Simpson de Los Soprano”, indica el libro de Reiss haciendo énfasis a una serie protagonizada por personajes que pertenecen a la mafia de Nueva Jersey.