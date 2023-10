“El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, llegará al Movistar Arena, el próximo 24 de febrero con su gira “Auténtico”, presentado por TBL LIVE, Loud & Live y Santa Rosa Enterprise.

La venta de boletería se distribuirá de la siguiente forma: el 27 de octubre comenzará la preventa para cliente Movistar preferencial a partir de las 9:00 am, el 30 de octubre se llevará a cabo la preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! a partir de las 9:00 am y finalmente, el 31 de octubre saldrán a la venta las boletas para público general a partir de las 9:00 am.

Santa Rosa, es uno de los artistas más estimados por el público amante de la salsa y el bolero. Su estilo de salsa es muy variado, y ha trascendido por generaciones.